"C'è sempre lavoro da fare, abbiamo incontrato la capolista che non è lì per caso, ma abbiamo fatto una partita seria, di qualità, intensità e organizzazione. Ci è mancato un po' di cinismo, ma nonostante i due schiaffi presi nel giro di pochi minuti siamo rimasti in piedi. Avremmo potuto riaprirla subito da corner, nel secondo tempo bene, peccato per il risultato". Così ai microfoni di Dazn Ignazio Abate dopo la sconfitta contro la Lazio .

"Nei momenti difficili bisogna compattarsi"

"Ho parlato con la squadra, la prestazione c'è stata, è un periodo così. Quando capitano questi momenti bisogna compattarsi, la squadra sta facendo prestazioni buone, a furia di perseverare i risultati arriveranno", ha aggiunto l'allenatore del Torino. Abate ha spiegato poi la scelta di sostituire Simeone e Vlasic al quarto d'ora della ripresa: "Non hanno fatto male, ma li ho visti in calo ficisamente e in quel momento avevo bisogno di Zapata. La Lazio è una squadra che ti morde: in quel momento ritenevo opportuno avere una punta fisica". Per concludere: "Il calendario è stato complicato. Paradossalmente la peggior partita è stata in casa col Lecce. C'è da tenere botta e credere in quello che facciamo, perché vedo della luce".