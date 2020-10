Torino, Ferrero libera Ramirez: "Vuole Giampaolo"

TORINO - Dopo tre terzini (Rodriguez, Vojvoda e l’ultimo arrivato Murru, che ha sostenuto le visite mediche il 16 settembre scorso) e una mezzala (Linetty), il Toro è vicino a concretizzare il quinto arrivo di un mercato nel quale le priorità variano di volta in volta, le cessioni latitano e con esse si sgonfia la portata degli obiettivi. Si veda al capitolo Torreira, che come vedremo è ormai da ritenersi un giocatore dell’Atletico Madrid. La notizia del giorno investe però Gaston Ramirez, anche in base a quanto dichiarato ieri dal patron blucerchiato Massimo Ferrero destinato al Toro, in queste ore. «Giampaolo vuole Ramirez e a sua volta il giocatore desidera raggiungere il tecnico in granata - l’ammissione del presidente della Samp -. Sarei felice per Giampaolo e per il ragazzo, un po’ meno per me stesso. Domani (oggi, ndr) Betancourt, agente di Gaston, incontrerà Osti e Pecini per provare a definire l’operazione. La valutazione? Ramirez non ha prezzo, però non c’è problema, non parliamo sempre di soldi, ma parliamo di sport».

