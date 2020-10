Toro, torna l'idea Vecino. Possibile scambio con Izzo

TORINO - Un affare per tutti. Ma proprio per tutti. Società interessate, giocatori coinvolti e, soprattutto, blianci correlati. È appunto valutando anche l’aspetto finanziario, per il quale i dirigenti di questo calcio moderno devono sempre avere un occhio di riguardo, che tra Torino e Inter è venuta l’idea di scambiarsi Izzo e Vecino. Il resto, cioè l’aspetto tecnico - e magari i risvolti positivi nei rispettivi spogliatoi -, per quanto importante, arriva dopo. I due club avevano pensato di concretizzare quest’operazione già nel mercato estivo ma ad un certo punto hanno voluto provare a vendere (bene) i rispettivi giocatori in esubero e poco graditi (tatticamente parlando, di sicuro) ai loro allenatori. La Fiorentina, la Roma (prima di chiudere per Smalling che ha concretizzato nell’ultima ora dell’ultimo giorno utile) e la Lazio avevano manifestato interesse per il difensore granata. L’Inter, dal canto suo, era in parola con il Napoli per Vecino, ma all’ultimo istante De Laurentiis si è defilato.

Torino, Izzo in camo dopo il problema ai flessori

Torino, Giampaolo a lavoro in vista della Coppa Italia col Lecce