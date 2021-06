Torino, Cairo blocca Belotti: "Lui alla Roma? Niente di vero"

MILANO - "Belotti alla Roma? Non c'è niente". Il presidente del Torino Urbano Cairo smorza sul nascere le voci di una possibile cessione del centravanti granata al club giallorosso. Intercettato all'uscita dall'odierna assemblea della Lega Serie A, il numero uno granata ha risposto secco. "Non ho ricevuto nessuna offerta e con i giallorossi non c'è niente. Adesso facciamogli fare gli Europei alla grande".