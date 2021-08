Mercato Toro: arriva Pobega. Per Messias sale l'offerta a 9 milioni

TORINO - Martedì sarà il giorno di Pobega . Domani il Milan giocherà a Marassi, dopodiché libererà per il Toro il suo giovane centrocampista. Ma solo in prestito gratuito senza nessun tipo di riscatto. Maldini crede nel giocatore e pensa che un anno d’esperienza con Juric lo possa fare ulteriormente crescere dopo l’ottima annata allo Spezia . Un percorso di miglioramenti che tra dodici mesi lo dovrebbe riportare in rossonero. Il Toro, dal canto suo, considerando la ristrettezza economica di questo momento, avrà a disposizione un elemento importante. (...)

La strategia per sbloccare il mercato

Per il Toro, sotto l’aspetto del mercato, sarà una settimana decisiva. Domani, per esempio, dovrebbe essere ufficializzato il trasferimento di Lyanco al Southampton per 7,5 milioni più bonus. Un’operazione che permetterà a Vagnati di poter affondare il colpo per Messias e magari Orsolini, i veri grandi obiettivi della campagna granata sin dall’arrivo di Juric. Anche perché ai soldi che arriveranno dalla Premier vanno aggiunti i 6 milioni che il Benfica ha pagato per Meité. In tutto 13,5 milioni che rappresentano un buon bottino per provare a muoversi con più convinzione. Questa la strategia: appena Lyanco diventerà ufficialmente un giocatore del Southampton il ds del Toro contatterà il collega Ursino. E alzerà di un milione l’offerta per Messias portandola da 8 a 9 milioni tutto compreso. E chissà che le possibilità di vedere il brasiliano al Toro non aumentino di molto. (...)

Tutti gli approfondimenti sull'edizione di Tuttosport