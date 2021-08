Messias-Torino, è fumata grigia: ballano ancora 2 milioni

TORINO - Bisogna tornare indietro, molto indietro, per ricordare l’alba di una trattativa che si protrae da tempo immemore. Sono i primi di giugno quando Vagnati si mette in contatto con l’uomo mercato dei calabresi Ursino per imbastire l’operazione Messias. Il brasiliano sul quale comunque il Crotone realizzerà una plusvalenza proprio grazie all’occhio lungo del ds rossoblù: acquistato dal Gozzano per 400 mila euro, il brasiliano se ne andrà per una decina di milioni. Cifra dalla quale Ursino non scende, e che Toro o una concorrente dei granata nella corsa al trequartista dovranno spendere, per assicurarselo.