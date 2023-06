Toro: il cambiamento di Sanabria, bomber multitasking

TORINO - La conferma di Ivan Juric è una garanzia per il futuro. Perché il tecnico ha ottenuto delle garanzie: non si vendono i big e i prestiti saranno riscattati. Ma la conferma del tecnico croato è un toccasana anche per Tonny Sanabria, che con lui ha raggiunto il record di gol segnati (12) ed è diventato un punto di riferimento per il Toro. Ma c'è una potenziale novità: se i granata acquistassero una prima punta, potrebbero riprendere le trattative per l’ucraino Dovbyk. E se il giocatore del Dnipro dovesse arrivare, l’attaccante paraguaiano potrebbe trasformarsi in trequartista, ruolo che in alcuni frangenti della partita ha già ricoperto.