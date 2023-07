Toro, mercato in porta: le strategie granata con Milinkovic Savic ko

INVIATO A PINZOLO - Brutta, bruttissima tegola al Toro. Ecco la diagnosi relativa all'infortunio di Vanja Milinkovic Savic: distrazione di basso grado del bicipite femorale sinistro . Naturalmente il portiere non ci sarà nell’amichevole contro il Modena. Il suo posto sarà preso da Luca Gemello . Il serbo, al rientro a Torino (previsto per sabato 29 luglio), sarà sottoposto a ulteriori accertamenti, ma rischia uno stop abbastanza lungo, calcolabile in tre settimane .

In prospettiva

È chiaro che il club adesso debba prendere in considerazione la possibilità di acquistare un dodicesimo d’un certo spessore, visto che Gemello sarà prestato per giocare con continuità e il rumeno Mihai Popa non è ancora ritenuto in grado di ricoprire un ruolo importante. L’infortunio attuale fa capire quanto sia importante avere un portiere all’altezza in grado di sostituire Milinkovic Savic. Un problema in più per Davide Vagnati. Tornerebbe utile Berisha, ma l’albanese - fuori rosa - si sta allenando da solo pur essendo ancora sotto contratto per una stagione.