Vanoli al Torino, Vagnati ha fretta, prima mossa per liberarlo: Karamoh al Venezia

Ordunque, con il Venezia promosso in A la clausola rescissoria di Paolo Vanoli costerà un milione di euro (sarebbe stata la metà, in caso di permanenza in B). Diceva ieri il ds degli arancioneroverdi, Filippo Antonelli: «Noi chiaramente ci auguriamo che Paolo possa restare, però ora si apre il mercato degli allenatori. Ci sono state tante voci in queste settimane, ora ci aspettiamo una risposta da parte sua. Attendiamo di capire che cosa succederà. Se dovesse andare via, sarebbe una grossa perdita: mi piacerebbe essere smentito». Parole più che comprensibili, ma che vanno interpretate galleggiando (non a caso in laguna) sulla diplomazia del ds e sulle strategie del Venezia. Ai piani alti del club veneto, infatti, nessuno crede più da tempo, realisticamente, che Vanoli possa rimanere . E più di un segnale chiaro a uso... interno è anche già arrivato, in queste ultime settimane. Il Venezia vuole che emerga chiaramente, davanti ai tifosi, che è una scelta specifica di Vanoli quella di rescindere il contratto. «Ora si apre il mercato degli allenatori», ha anche detto Antonelli. Un messaggio che va letto non solo nell’ottica della ricerca del sostituto (il ds sta già valutando da tempo profili diversi), ma che fa risuonare le orecchie pure ai vertici del Torino. In parole povere: se volete Vanoli, dovete versarci quel milione oppure proporci qualche soluzione alternativa sul mercato.

Da Karamoh a Seck e Dembelé: come aggirare la clausola

Il Venezia, infatti, dovrà rinforzare adeguatamente la squadra per inseguire la salvezza. In tale ottica, il Torino ha interesse a proporre ai veneti una contropartita per fare pari e patta e liberare così Vanoli, sotto contratto a Venezia sino al 2026. Un nome chiacchierato è quello di Karamoh, di rientro dal prestito semestrale al Montpellier, con il contratto in scadenza già nel 2025. Da vedere, però, fino a che punto questo jolly offensivo possa interessare al Venezia. Il Torino, naturalmente, sarebbe pronto a cedere (sempre in cambio della risoluzione di Vanoli) anche Seck, in alternativa (pure lui è in scadenza nel 2025). Difficile prefigurare invece l’inserimento di Radonjic nelle trattative (ieri il Maiorca ha annunciato ufficialmente di non voler riscattarlo: ma già si sapeva). Radonjic sta trattando con la Stella Rossa: con in mano l’intesa col ragazzo, il club serbo vuole far crollare il prezzo del cartellino. Con il Venezia in questi giorni si deve discutere anche del destino di Dembelé, 20enne terzino destro di proprietà dei granata, in questa stagione prestato ai lagunari (16 presenze e una rete). Volendo, il Torino può anche prestare uno o due Primavera, se ciò potrà essere utile per trovare una quadra. Di certo Davide Vagnati ha fretta e vuole trovare un accordo con il Venezia entro pochi giorni: al più presto, insomma. E se il Venezia dovesse rifiutare le offerte di giocatori in carne e ossa? Arriveremmo a un bivio: o il Torino si mette d’accordo per comprare a un prezzo un po’ più caro del valore di mercato un giocatore del Venezia (tra gli arancioneroverdi interessano il centrocampista goleador Tessmann, su cui però è in azione anche il Bologna, l’attaccante Pohjanpalo, capocannoniere della B, e il portiere Joronen), oppure dovrà, molto banalmente, pagare cash quel milione di cui sopra.