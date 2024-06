Toro all’Olimpiade per seguire McGuire. Vanoli-Vagnati-Moretti: summit mercato

TORINO - Il Torino sbarca a Parigi per le Olimpiadi. Certo, non con l’ambizione di competere nell’evento sportivo più importante, ma nutrendo un altro tipo di ambizione. Quella, attraverso la propria rete di osservatori, di scovare talenti che possano essere utili a costruire il Toro appena passato nelle mani di Paolo Vanoli. In attesa di individuare profili nuovi, di farsi sorprendere da qualche giocatore ad oggi poco o per nulla conosciuto, va detto che gli uomini mercato di Vagnati hanno mandato di seguire con attenzione la selezione degli Stati Uniti. Nella quale è stato convocato un elemento già strettamente osservato, cioè Tanner Tessmann che Vanoli ha allenato nella stagione chiusa con la promozione del Venezia. E negli Stati Uniti si vedrà all’opera anche Duncan McGuire , interessante attaccante che giovedì scorso - nella sfida contro Charlotte - ha segnato il sesto gol del suo campionato (la Mls) con la maglia di Orlando.

Il nuovo Torino made in USA

Per quanto riguarda Tessmann va confermato il gradimento da parte dell’Inter, che però in questa fase, anche perché coperto nel reparto, non ha fretta di chiudere l’operazione con il Venezia. Che invece ha urgenza di cedere il centrocampista in questa sessione di mercato, avendo la mezzala il contratto in scadenza nella prossima estate. Vagnati, per accontentare il nuovo tecnico che riabbraccerebbe volentieri Tessmann, deve approfittare dell’attuale posizione d’attesa dei nerazzurri. Una situazione non lontana da quella che riguarda McGuire, il quale con Orlando ha un contratto che terminerà nel dicembre di questo anno. La stessa scadenza guardando a Welington, il terzino sinistro brasiliano del San Paolo in cima alla lista dei desideri del Torino per rinforzare una fascia sinistra nella quale, con Juric, né Lazaro né Vojvoda sono risultati convincenti. Se per Welington la richiesta è di 7 milioni, per McGuire si scende a una cifra che balla tra i 4 e i 5.

Cercasi partner d'attacco per Zapata: occhi su Saldanha

Tornando al reparto offensivo, e ribadito un interesse che l’Olimpiade di Parigi potrà affievolire o aumentare in base al rendimento - e ai gol - che McGuire saprà offrire, è bene aprire il capitolo relativo a Saldanha. Lo si ricorderà, già nel gennaio scorso, quale uno tra gli obiettivi di Vagnati nel caso in cui fosse stato venduto Sanabria (che resta sul mercato come pure Pellegri). Il centravanti che compirà 25 anni il 18 agosto è reduce da una stagione assai prolifica: 16, in 22 partite, le reti messe a segno nel campionato serbo con il Partizan Belgrado (5 gli assist vincenti forniti ai compagni). Costa 10 milioni. Di tutto questo, e di molto altro, hanno discusso nella sede del Torino il dt Vagnati, il suo braccio destro Moretti e Vanoli. I tre avevano già avuto modo di tracciare le linee guida del nuovo Toro, ma ieri si sono trovati per definire meglio il quadro nell’ottica di modellare la rosa dalla quale l’allenatore potrà pescare per disegnare il suo 3-5-2 (modulo prediletto dal pur pragmatico Vanoli che, inizialmente, lavorerà anche sul 3-4-3). Come si è visto serve pure la punta giusta da schierare assieme a Zapata, nonché almeno un esterno offensivo forte. Poi molto dipenderà dalle uscite, e stante quella di Ilic occorrerà un centrocampista titolare. Tanti, in entrata come in uscita, i movimenti attesi in una difesa che intanto perde per fine contratto Djidji e Rodriguez e dalla quale esce per insufficienza di rendimento Lovato.