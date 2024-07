Assalto del Torino a Gosens: e lui apre!

Una notizia che ormai si attendeva da qualche giorno, un colpo di scena che ci riporta indietro a inizio giugno: e così si salta in un colpo solo da Welington a Gosens. Ciò che è filtrato ieri attorno al tedesco dell’Union Berlino apre uno squarcio nella ricerca da parte del Torino di un terzino mancino di spinta: Vagnati è uscito allo scoperto, le indiscrezioni emerse un mese e mezzo fa sull’interesse granata si sono tradotte ora in un assalto concreto. Come andrà a finire è ancora prematuro dirlo, oltretutto si tratta di un’operazione ad alto coefficiente di difficoltà sia per le qualità di Gosens (ha mercato in Italia e all’estero) sia per le sue ambizioni sia per le richieste del giocatore e del suo club. Resta il fatto che una prima svolta c’è stata e da oggi è anche sotto gli occhi di tutti: perso Welington, Vagnati sta cercando di realizzare un colpaccio in Europa.

Welington al Southampton

Ricordate il duello con il Southampton per il 23enne terzino sudamericano? Gli inglesi erano davanti, si scriveva giorni fa, in virtù della loro potenza di fuoco (offerte più alte e la Premier come magnete). L’agente del ragazzo, Robson Ferreira, ha ora annunciato che «Welington ha firmato un precontratto con il Southampton. Il San Paolo ha anche già ricevuto un comunicato dalla società inglese. Ora dobbiamo aspettare le trattative tra Southampton e San Paolo per sapere se Welington si trasferirà in questa finestra di mercato o nel 2025 a parametro zero»: il suo contratto scadrà il 31 dicembre.

Gosens-Torino: la trattativa

Sfumato Welington e con il 23enne Piton del Vasco da Gama (possibile alternativa in Brasile) giudicato non funzionale nel rapporto qualità/prezzo (costa oltre 7 milioni), Vagnati è tornato a battere altre strade in Europa e ora sta provando a piazzare una zampata per Gosens. Sono cominciate le trattative, il dt granata ha anche già segnato un primo punto: Gosens ha infatti dato la sua disponibilità a valutare il trasferimento in granata. Per il Torino si tratta ora di provare a trovare un’intesa sia con i berlinesi sia con il terzino 30enne, quanto all’ingaggio. L’ex stantuffo di Atalanta e Inter vuole a tutti i costi lasciare l’Union (problemi con l’allenatore, scontri con la dirigenza) e tornare in Italia, come già dichiarato anche pubblicamente («è questo il mio unico obiettivo»). La formazione tedesca si è salvata per il rotto della cuffia, in campionato: più che positivo il rendimento di Gosens, comunque (30 presenze nella Bundesliga con 6 gol e 4 assist).

Duello con l'Atalanta

Inizialmente si era fatta avanti la Lazio, poi soprattutto il Bologna (che però alla fine si era arreso davanti alla richieste dell’Union: riscatto obbligatorio ad almeno 10 milioni). Quindi ci aveva provato il Benfica, ma in questo caso fu lo stesso Gosens a non spingere per i portoghesi. Registrati anche sondaggi dell’Atalanta, dove Gasperini lo lanciò e valorizzò al meglio: ma i bergamaschi (che pure possono mettere sul piatto la Champions e per l’appunto la carta Gasp) non paiono intenzionati ad accelerare, se prima non emergeranno candidati acquirenti per il loro terzino olandese Bakker. Per cui adesso ci sta provando Vagnati: il dt sta cercando di capire di quanto è disposto a tagliarsi l’ingaggio il tedesco 30enne, sotto contratto in Germania fino al 2028 (stipendio oscillante a metà strada tra 1,5 e 2 milioni netti, più uno di bonus), nonché se l’Union sia irremovibile sull’obbligo di riscatto da almeno 10 milioni. Trattativa molto complicata, dunque, e sicuramente costosa, difficile da condurre in porto: ma Vagnati ci sta provando ugualmente, concretamente, perché l’accoppiata Bellanova-Gosens sulle due fasce risulterebbe più che competitiva e di qualità per il Torino.

Per l'attacco Che Adams, Hajdari in difesa

Torino che intanto continua il pressing su Adams per l’attacco (offerto allo scozzese svincolato, ex Southampton, 1,8 milioni di ingaggio più 1,5 di premio alla firma). Inoltre Vagnati conta di chiudere positivamente entro il weekend l’assalto al difensore 21enne di piede sinistro Hajdari: offerti al Lugano 4,5 milioni più uno di bonus. I ticinesi ne chiedono 5 abbondanti. Il gioiellino del Lugano sta spingendo per trasferirsi in granata: Vagnati ha già pronto per lui un contratto di 4 anni più opzione per un prolungamento di ulteriori 12 mesi a 600 mila euro netti a stagione. Cifre più che buone per le casse del Torino: l’under 21 svizzero è già nel giro della nazionale maggiore ed è reduce da un ottimo campionato a Lugano.