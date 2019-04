Serie A Udinese, Tudor: «Lazio? Opportunità in chiave salvezza»

UDINE - "Guardiamo con fiducia al futuro". Il tecnico dell'Udinese, Igor Tudor, parla così nella conferenza stampa della vigilia, in vista della gara di recupero contro la Lazio: "Chiedo sempre ai ragazzi di dare il massimo, senza però angosciarli con l’obbligo asfissiante di fare punti. Domani affronteremo una squadra che gioca bene, in un modo che mi piace tanto. Veniamo da una buona partita con la Roma e per me è importante che i ragazzi scendano in campo con la voglia di fare gol. Il gol segnato dalla Roma è stato figlio di un fraintendimento momentaneo della difesa, un dettaglio che ha deciso la partita. I dettagli sono importanti e a volte si può anche sbagliare, ma l’importante è imparare dagli errori commessi. Perciò impariamo e guardiamo avanti". In vista del match, qualche cambiamento in programma: "Alcuni cambi ce ne saranno, sia domani che sabato con il Sassuolo. Bisogna però considerare questa partita come un’opportunità, un bonus extra che noi abbiamo per allungare sulle altre pretendenti alla salvezza. Pussetto? Ha subito un infortunio che ci ha fatto propendere per lasciarlo a riposo per la partita di domani, in modo da riaverlo a disposizione per il Sassuolo".