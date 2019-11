Udinese, Sema ha lavorato a parte

UDINE - Doppia seduta di allenamento per l'Udinese che, dopo aver usufruito di un giorno di riposo, ha ripreso a lavorare in vista della gara di Roma contro la Lazio. La mattinata ha visto prevalentemente lavoro in palestra e test atletici, mentre nel pomeriggio il gruppo a disposizione di mister Gotti ha effettuato una seduta tecnico tattica con esercitazioni su possesso palla e uno contro uno, con una serie di partitelle a campo ridotto a chiudere i lavori. Tutti a disposizione tranne Ken Sema, che ha proseguito nel programma di lavoro personalizzato. Domani, giovedì, i bianconeri affronteranno un allenamento mattutino.