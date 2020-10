Udinese, Pereyra: "Emozionante tornare, qui sto come in famiglia"

UDINE - Dopo l'esperienza in Inghilterra al Watford, Roberto Pereyra ha ritrovato l'Udinese dopo i tre campionati passati in Friuli (2011-2014), oltre al biennio alla Juventus dal 2014 al 2016. Ecco le parole dell'argentino a Sky Sport "E' stato un ritorno emozionante. Avevo ricevuto offerte anche da altri club, ma ho voluto solo i bianconeri. Conosco la città e in questa squadra mi sento come se fossi in famiglia". Sul primo impatto con i nuovi compagni: "Ci sono tanti elementi importanti in rosa e questo crea aspettative prima nei tifosi e poi in noi stesse. In questa settimana ci siamo allenati bene e dobbiamo continuare a sudare, con l'obiettivo di ottenere punti già nella prossima sfida contro il Parma. Questa è l'unica cosa che ci interessa". Chiusura sul suo ruolo: "Sono abituato a fare un po' di tutto, anche se ultimamente mi sono specializzato di più come mezzala. Più contento Gotti o gli allenatori del Fantacalcio ad avermi preso? Penso tutti e due", conclude.