Udinese, Gotti: "Tre tiri e tre gol, troppe disattenzioni in difesa"

FIORENTINA - "Siamo stati disattenti dietro, commettendo errori evitabili, abbiamo preso tre tiri e tre gol con il nostro portiere non ha fatto una parata. Ci sta capitando spesso, ma non ci gira neanche bene". Questa la disamina di Luca Gotti dopo il ko della sua Udinese in casa della Fiorentina. "Cambio modulo? Penso che i calciatori debbano giocare nelle posizioni a loro più congeniali, quando stanno bene. E bisogna trovare equilibri in virtù di questo fatto. Non è una cosa che si inventa, non mi posso alzare la mattina e fare il 5-5-5. Dopo questa gara mi resta l'impressione che avremmo potuto fare risultato, ho visto una buona squadra già nel primo tempo e dopo il 2-0, non solo dopo il cambio di modulo". Ora, per l'Udinese, c'è la Coppa Italia: "Una competizione che mi permetterà di far mettere minuti nelle gambe a quei giocatori che ne hanno bisogno".

