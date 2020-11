Udinese, Gotti: "La squadra ha carattere: dato un bel segnale"

REGGIO EMILIA - "Oggi la squadra ha voluto dare un segnale di compattezza, abbiamo concesso pochissimo al Sassuolo, portiamo a casa qualcosa che aiuta la classifica". Lo ha dichiarato Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, ai microfoni di Sky dopo la gara con il Sassuolo: "I giocatori devono fare le cose per loro stessi e non per me. Ma è bello vedere l'atteggiamento. In realtà c'è stato anche con il Milan, ma è bastato un episodio nel finale per sgretolare la bella prestazione. Il Sassuolo ha sue caratteristiche, un modo di costruire gioco. Dovevamo limitare le loro qualità senza rinunciare a giocare. Pur senza occasioni clamorose, abbiamo messo in area 5 palloni pericolosi. E' una cosa bellissima vedere il gusto della fatica che hanno questi ragazzi, non è una cosa scontata. Spesso siamo soggetti solo all'analisi del risultato, senza guardare con attenzione la prestazione. Ma in tutti c'era la voglia di dimostrare che questa squadra non ha un problema di carattere e di voglia. Abbiamo avuto un avvio di campionato abbastanza anomalo. La Serie A richiede lavoro, un passo per volta per esprimere le proprie qualità. Non è vero che l'Udinese riesce ad esprimere il proprio calcio solo con le squadre che attaccano. De Paul dice che mi impegno dalla mattina alla sera? Vero ma lo fa tutto lo staff, tutti all'Udinese hanno questa mentalità, che poi prendono anche i giocatori".