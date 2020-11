Udinese, rinnovo fino al 2023 per Nuytinck

UDINE - L'Udinese puntella la retroguarda con un rinnovo importante: '"È con grande soddisfazione che Udinese Calcio comunica il rinnovo del contratto con Bram Nuytinck. Il difensore olandese, in Friuli dal 2017, ha prolungato il suo accordo con il club fino al 30 giugno 2023. Nuytinck, fino ad ora, ha totalizzato, tra Serie A e Coppa Italia, 86 presenze con la maglia bianconera realizzando un gol in campionato. E' sceso in campo anche in 23 occasioni, segnando due reti e partecipando agli Europei di categoria del 2013, con la maglia dell'Olanda Under 21, vanta anche una presenza con l'Under 20", si legge sul sito ufficiale friulano.