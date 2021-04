Udinese, Gotti: "Neanche a porta vuota riusciamo a segnare..."

UDINE - "Non siamo riusciti a segnare. Il torto più grande è non riuscire a fare gol. Anche a porta vuota non riusciamo a fare gol, vedi l'occasione di Molina". Lo ha dichiarato il tecnico dell'Udinese, Luca Gotti, dopo l'incontro con il Torino ai microfoni di Dazn: "Abbiamo preso il gol senza che Musso fosse stato chiamato in causa in precedenza. Fa sempre male perdere. Figuriamoci poi in un contesto del genere e dopo una prestazione del genere. Oggi avevo la sensazione di una squadra che teneva bene il campo. Siamo stati sfortunati con gli episodi, tra il rigore dato a loro e tolto a noi. Per valutare certe cose ci sono i supporti tecnologici, neanche voglio commentarlo: le immagino parlano da sole. Non è il numero di attaccanti a far segnare più gol. Ho finito con cinque giocatori offensivi, avendo meno occasioni rispetto a quando avevo meno punte. Dipende dalle soluzioni trovate".