Udinese, Cioffi: "Prima salviamoci, poi proveremo a fare un regalo ai tifosi"

UDINE - Gerard Deulofeu avrebbe potuto fare una doppietta, se il tecnico dell'Udinese Gabriele Cioffi lo avesse lasciato in campo. O almeno è quello che il diretto interessato ha detto ai microfoni di Dazn dopo la sfida con la Lazio. Una battuta alla quale Cioffi, alla stessa emittente, ha risposto così: "Mai visto un giocatore felice di essere sostituito, ma l’importante è che sia uscito dal campo in maniera rispettosa. Deulofeu sa che contiamo su di lui. La Lazio ci creava problemi sulle palle inattive, dunque anche se Beto era un po’ appannato ho preferito lasciare lui in campo". Altro elemento di valore nella rosa friulana è Roberto Pereyra, che ha dato un buon contributo alla causa anche controi biancocelesti: "Il Tucu per noi è molto importante - ha ammesso Cioffi - quando una squadra va veloce serve qualcuno che sappia gestire la palla. Sembra che quando ha lui il possesso l’azione rallenti, invece crea lo spazio in cui possiamo renderci pericolosi: vogliamo che sia questa la nostra caratteristica". L'obiettivo salvezza, per l'Udinese, ora, è un punto più vicino: "Giocare sempre con una mannaia sulla testa - ha sottolineato il tecnico friulano - non è facile. Vogliamo raggiungere il prima possibile la quota salvezza per poi provare a regalare qualcosa in più alla società e ai nostri tifosi. Prima, però, dobbiamo giocare e soprattutto vincere le due partite che dobbiamo recuperare. Dunque, finché l’obiettivo non sarà raggiunto dovremo tenere la testa bassa e pedalare forte".