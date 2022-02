Udinese, Cioffi: "Udogie ha cambiato la partita. Il gol non è di mano"

UDINESE - Al termine della sfida di San Siro contro il Milan, il tecnico dell'Udinese Gabriele Cioffi ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Il commento sul gol di Udogie che è valso l'1-1 finale: "Mi sembra che è Romagnoli ad averla deviata con la scarpa. Ma se l'avesse pure toccata con la mano ci sono 4-5 persone al VAR che guardano. Ci siamo permessi di alzare i toni tante partite fa contro la Juventus, ma per il resto abbiamo sempre accettato le decisioni arbitrali. Il ragazzo a me ha detto che la palla l'ha toccata prima di coscia e poi di faccia". Così sulla partita: "Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Bravissimi tutti. E' chiaro che se non sei quasi perfetto da questi campi non esci coi punti. Pereyra e Udogie sono entrati e hanno cambiato la partita. Bisogna accettare anche una realtà che ad oggi dice che siamo a 3-4 punti dalla zona rossa, alla quale non guardiamo, dunque dobbiamo pensare anche a tamponare, specie contro squadre come il Milan che possono farci male"