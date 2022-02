Udinese, Udogie: "Non ho esultato? Il guardalinee era indeciso"

"Sono contento. E' il mio primo gol da professionista e penso che la squadra ha meritato questo pareggio. Siamo pronti per la prossima battaglia. Titubante nell'esultanza? Ho visto che il guardalinee era indeciso".

Cioffi: "Udogie ha cambiato la partita. Il gol non era di mano"

Al termine della sfida di San Siro contro il Milan, il tecnico dell'Udinese Gabriele Cioffi ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Il commento sul gol di Udogie che è valso l'1-1 finale: "Mi sembra che è Romagnoli ad averla deviata con la scarpa. Ma se l'avesse pure toccata con la mano ci sono 4-5 persone al VAR che guardano. Ci siamo permessi di alzare i toni tante partite fa contro la Juventus, ma per il resto abbiamo sempre accettato le decisioni arbitrali. Il ragazzo a me ha detto che la palla l'ha toccata prima di coscia e poi di faccia". Così sulla partita: "Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Bravissimi tutti. E' chiaro che se non sei quasi perfetto da questi campi non esci coi punti. Pereyra e Udogie sono entrati e hanno cambiato la partita. Bisogna accettare anche una realtà che ad oggi dice che siamo a 3-4 punti dalla zona rossa, alla quale non guardiamo, dunque dobbiamo pensare anche a tamponare, specie contro squadre come il Milan che possono farci male"