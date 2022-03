Udinese, Walace: "Con Lazio e Milan potevamo vincere"

UDINE - "Le gare contro Lazio e Milan potevamo vincerle": ad esprimere rammarico per i due 1-1 consecutivi arrivati contro biancocelesti e rossoneri è Walace, centrocampista brasiliano dell'Udinese. Il numero 11 friulano ha parlato ai microfoni della tv ufficiale del club anche del prossimo impegno che attende la squadra di Cioffi, attesa sabato dallo scontro diretto con la Sampdoria: "Abbiamo giocato bene - assicura il mediano bianconero parlando delle ultime due gare giocate - ma non è bastato, quindi dobbiamo fare di più. La voglia di vincere deve essere fortissima, sia in partita che in allenamento dobbiamo sempre mantenere l’atteggiamento per andare a prenderci la vittoria. Gennaio è stato un mese difficile perché a causa il Covid ci ha costretti ad allenarci a casa da soli. Anche il lavoro in campo è stato diverso visto che la squadra non era mai al completo. È difficile da spiegare ma posso assicurare che è davvero strano lavorare da solo quando sei abituato a farlo con la squadra. Contro la Sampdoria mi aspetto una gara ad alta intensità: entrambi vogliamo vincere. Noi giocheremo in casa, con i nostri tifosi a darci la carica: la nostra voglia di vincere deve essere più grande della loro".