Udinese, Cioffi soddisfatto: "Ho visto il giusto atteggiamento"

UDINE - Il tecnico dell'Udinese, Gabriele Cioffi, al termine della gara con la Sampdoria: "A mio avviso i ragazzi hanno sempre affrontato le partite con l’atteggiamento giusto. Quando hai l’atteggiamento e le partite le vinci si parla di partita perfetta. Quando pareggi o non vinci allora iniziano le critiche. Sappiamo che dobbiamo lavorare per migliorare delle sbavature che ci sono state anche oggi - ha dichiarato - La perfezione non esiste, in tutte le cose c’è sempre la sbavatura. Becao è stato sfortunato, nello stesso caso siamo stati imprecisi in tante situazioni. Non essendoci la perfezione la mentalità non deve mancare. Ho visto da subito la volontà di finire le partite per vincere, poi non è sempre possibile però questo vuol dire rispettare il loro lavoro. I 3 punti di oggi valorizzano i punti conquistati con Lazio e Milan e fanno capire ancora di più che la strada che stiamo percorrendo è giusta".