UDINE - L'Udinese, dopo la giornata di riposo di ieri, è tornata al lavoro oggi al Bruseschi, in preparazione della prossima gara di campionato, contro la Roma. E' tornato regolarmente ad allenarsi con il gruppo Bram Nuytinck che svolto tutto il programma odierno con i compagni. La seduta odierna è stata caratterizzata da esercitazioni tecniche e sul possesso oltre ad una parte di lavoro a secco. Per la giornata di domani è in programma una doppia sessione di allenamento.