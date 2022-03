Udinese, Makengo: "Gara splendida con la Roma. Avevo fatto anche gol..."

UDINE - "Con la Roma è stata una partita splendida dal punto di vista della prestazione, dell'atteggiamento e della voglia. Certo, l'episodio nel finale fa male, ma adesso ci stiamo concentrando sulla prossima gara: vogliamo andare a prendere punti anche a Napoli": Jean-Victor Makengo, intervenuto ai microfoni di Udinese Tv, promette già ora battaglia nella sfida in programma sabato. Il 23enne centrocampista francese, durante la sua intervista al canale ufficiale del club, ha parlato anche del metodo di lavoro del tecnico Gabriele Cioffi, subentrato a Luca Gotti lo scorso dicembre: "L'aspetto su cui si è concentrato con maggiore attenzione il mister - ha spiegato Makengo - è quello mentale, che può davvero fare la differenza. Lui spinge tanto e trasmette anche a noi la voglia di vincere, di essere arrabbiati e fare di tutto per i compagni. Questo è un lavoro che il mister fa durante tutta la settimana, non solo la domenica: non si tratta di un dettaglio, ma di qualcosa che fa la differenza. Il mio tiro contro la Roma? Per me era gol, però ha toccato la traversa e la testa del portiere ed è uscito. Nei due anni trascorsi qui sono cresciuto molto, soprattutto a livello di personalità: ora mi prendo le mie responsabilità e gioco con più scioltezza. In ogni caso, ora dobbiamo pensare solo a continuare a fare bene. Il prossimo passo per fare il salto di qualità sta nel chiudere prima le partite, andando magari sul 2-0. Noi prepariamo e giochiamo le partite per fare punti e questo vale anche per la partita contro il Napoli".