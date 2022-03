Benkovic: "Spero di poter dare presto una mano all'Udinese"

UDINE - Filip Benkovic, al termine della partitella in famiglia disputata oggi dall'Udinese, si è detto "felice, sono tornato in forma e spero di poter dare una mano alla squadra. Mi sono allenato molto, oggi ha giocato bene - ha dichiarato ai microfoni di UdineseTv - Nel secondo tempo della partita - prosegue Benkovic - mi sono sentito molto bene, sono felice di aver dato una mano alla squadra e spero di crescere ancora. Il mio obiettivo per il finale di stagione è quello di allenarmi molto. L’allenamento è molto importante perché solo così si gioca bene. Voglio inoltre crescere per cercare di aiutare la squadra ed esordire in campionato con la maglia bianconera". Il test in famiglia, giocato a ranghi misti con la Primavera su due tempi da trenta minuti, è terminato 1-1: nella prima frazione passano in vantaggio i "bianchi", con rete di Soppy, nella ripresa pari dei "gialli" con Nestorovski.