Udinese, Cioffi: "Ho visto l'atteggiamento giusto: orgoglioso dei ragazzi"

UDINE - Al termine della goleada dell'Udinese sul Cagliari, il tecnico bianconero Gabriele Cioffi ha analizzato la partita. Le sue parole: "Sono soddisfatto dalla mentalità messa in mostra dalla squadra, dovevamo mantenere l'atteggiamento giusto e direi che ci siamo riusciti. Dopo la sosta non era facile. Oggi mi sento di dire che la vittoria è della squadra. Chiunque entra dà tanto, la vera conquista di oggi è l'atteggiamento, lavoriamo per trovare un filo conduttore. Udinese squadra che ha fatto più punti in casa? Il nostro lavoro è avere un riconoscimento, noi vogliamo essere riconosciuti e vogliamo che i tifosi vedano una squadra che lotta, sputa sangue e gioca a calcio. Una squadra che li rappresenti. Questo è il nostro obiettivo fin dall'inizio".