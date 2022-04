UDINE - In vista del match con il Venezia, Udinese alle prese con una doppia sediuta di allenamento. In mattinata i bianconeri hanno lavorato in palestra e, poi, al Bruseschi concentrandosi su esercitazioni tecnico/tattiche. In gruppo regolarmente Gerard Deulofeu e Nehuen Perez. Al pomeriggio, nuova sessione sul campo con lavoro tecnico tattico. Per la giornata di domani è in programma una seduta pomeridiana.