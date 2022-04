Udinese, Cioffi: "Non ci sediamo: con l'Inter daremo il massimo"

FIRENZE - Gabriele Cioffi, allenatore dell'Udinese, è intervenuto a Sky dopo la gara con la Fiorentina: ""La partita è stata tutta di un fiato,. Becao e Nuytinck hanno fatto un lavoro titanico. Serviva un'impresa e c'è stata, è stata l'impresa della squadra e non dei singoli - ha dichiarato il tecnico che, fiorentino doc, ha riportato l'Udinese alla vittoria a Firenze, che mancava dal 2007 - Era un nostro obiettivo, quello principale è non sedersi e restare vivi, sfruttando ogni partita per cerca il massimo. In ferie ci si va il 22 maggio. Noi a 50 punti? Pensiamo una partita per volta, ora ricarichiamo le pile perché affronteremo la più forte del campionato, l'Inter. L'obiettivo è fare in ogni gara il massimo. Per la squadra che abbiamo guardare troppo in alto o troppo indietro può far paura, diamo sempre il massimo, è la via giusta per deresponsabilizzarci nella responsabilità. Viviamo alla giornata. L'Udinese può vendere tutti, se non lo fa meglio. Chi allenerà l'Udinese accetta una nuova sfida. Noi arbitri dello Scudetto. contro l'Inter daremo tutto. Lo avremmo fatto anche se avessero già vinto il campionato", ha concluso.