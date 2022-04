Udinese, Cioffi: "L'Inter è affamata ma noi lo saremo di più"

UDINE - L'allenatore dell' Udinese , Gabriele Cioffi , è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l' Inter . "In gare così l'asticella si alza di parecchio. Affrontiamo i Campioni d'Italia e ci arriviamo emozionati, ambizioni e mentalizzati. Emozionati perché gare come questa generano emozioni visto che ci aspettiamo di giocare in una Dacia Arena piena, ambiziosi perché credo che un giocatore debba sognare sempre l'impresa e mentalizzati perché sappiamo che sarà una partita di fatica, sofferenza e sacrificio".

Che Inter si aspetta

"Loro sono i campioni e hanno la mentalità di reagire all'errore. Ce li aspettiamo cattivi, decisi ed affamati ma noi lo saremo di più. Hanno diverse assenze, ma non bado alle nostre figuriamo se guardo quelle loro".

L'Udinese anti Inter di Cioffi

"E' la quinta gara in 15 giorni e non siamo abituati recuperare ma l'obiettivo è affrontare tutte le partite ad un livello psico-fisico alto. Sotto l'aspetto fisico, quindi, l'abbiamo preparata riposando. A livello emotivo, non credo sia una gara da preparare perché ho la fortuna di allenare una squadra di ragazzi ambiziosi. Per quanto riguarda Udogie e Molina, noi abbiamo l'obiettivo di fare una partita robusta e solida, quindi loro ma anche Soppy e Zeegelaar avranno il compito di far parte di questa gara e leggere i momenti in cui questa cambierà".

Attacco super

"Ho sempre riconosciuto un grande potenziale offensivo inespresso a questa squadra, ci ho creduto e ci lavoriamo tanto. La cosa più importante è che ho condiviso quello che vedevo con i ragazzi e adesso sta funzionando".

Pereyra in, Makengo out

"Il Tucu è sempre pronto. Per quanto riguarda Makengo è un peccato perché è in un momento di forma strepitoso ma sono convinto che lo sarà fino a fine stagione. E' un valore aggiunto. Adesso valuteremo quale sarà la miglior soluzione per sostituirlo".