Udinese, il saluto di Cioffi: "Grazie a tutti, è stato bellissimo"

UDINE - Gabriele Cioffi saluta l'Udinese e i tifosi. Lo ha fatto con una lettera inviata al "Messaggero Veneto". Nel dettaglio le sue parole: "Sei mesi tutti di un fiato, la grande occasione. Lo scenario perfetto. Club organizzatissimo e con obiettivi chiari, Udine città di qualità umana e sociale in una terra che ho imparato a scoprire e amare: il Friuli". Il tecnico toscano, subentrato a stagione in corso a Luca Gotti, non rinnoverà il contratto in scadenza. "Sembra buffo, scontato, forse banale, ma sicuramente - scrive Cioffi - è spontaneo. Il mio grazie va a tutti, sì proprio tutti, dai vertici, il cuore la famiglia Pozzo, lo staff dirigenziale, tecnico, medico, i mitici magazzinieri, una tifoseria che ho percepito nuovamente felice orgogliosa e fiera dei veri protagonisti: i ragazzi. Saluto tutti con rammarico e puro affetto. È stato bello, anzi bellissimo".