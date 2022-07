Udinese. ufficiale il rinnovo di Nestorovski

UDINE - Ilija Nestorovski ha rinnovato il suo contratto con l' Udinese fino al 2023 . Il centravanti rimarrà alla corte del neo tecnico Andrea Sottil per un altro anno. Il macedone, nell'ultima stagione ha collezionato appena 9 presenze, 1 gol e 1 assist. L'annuncio è arrivato dal club friulano, con una nota ufficiale sui propri canali societari.

La nota dell'Udinese

"Udinese Calcio comunica il rinnovo del contratto di Ilija Nestorovski fino al 30 giugno 2023 con opzione per un’ulteriore stagione. Continua, così, la sua avventura in bianconero per raggiungere insieme nuovi ambiziosi traguardi".