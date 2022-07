Udinese, il 29 luglio test col Chelsea alla Dacia Arena

UDINE - "Un match dal grandissimo spessore internazionale": l'Udinese, attraverso il proprio sito ufficiale, annuncia così una nuova amichevole del precampionato: "un test di lusso per i bianconeri per chiudere il programma delle amichevoli in vista delle prime gare ufficiali: alla Dacia Arena arriva il Chelsea. I ragazzi di mister Andrea Sottil affronteranno, venerdì 29 luglio alle ore 21, i campioni d'Europa 2021, una gara dalle grandi emozioni da vivere di fronte ai nostri tifosi per misurarsi contro i Blues. Il grande calcio internazionale torna, dunque, alla Dacia Arena, non perderti l'occasione di sostenere i bianconeri in questo grande match amichevole". Udinese e Chelsea, prosegue la nota, "si sono affrontate già in amichevole a Udine l’11 agosto 2001. Finì 1-1 con reti dì Hasselbaink per i blues e di Gargo con i bianconeri".