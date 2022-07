Udinese, il test con l'Union Berlin termina 3-3. Deulofeu ko

La partita

Dopo le prime schermaglie, firmate da parte tedesca da Siebatcheu, e da Deulofeu per l'Udinese, al 14' lo stesso Deulofeu è costretto a lasciare la contesa, assistito dallo staff medico dopo un contrasto con un avversario: non sembra nulla di grave ma Sottil inserisce Nestorovski al suo posto. Sarà proprio Nestorovski, al 25', a portare in vantaggio l'Udinese, sul buon assist dalla linea di fondo di Makengo. Sempre Nestorovski protagonista al 41', con la rete del raddoppio, propiziata dal gran lavoro di Soppy sulla destra, con annesso assist vincente. Al 44' l'Union Berlino accorcia le distanza con Khedira. Nella ripresa, al 4' l'Union Berlino arriva al pareggio, con un'autorete di Nuytinck che, nel tentativo di domare un cross di Becker, infila la propria porta, 2-2. Ma l'Udinese torna subito (7') in vantaggio, con Benkvovic che corregge in rete di testa una punizione di Arlsan. Ma è immediata la replica tedesca: la firma Knoche, anche lui sugli sviluppi di una punizione. Poi, la girandola dei cambi si fa sempre più intensa ma i ritmi, complici le temperature elevate, tendono a diminuire: l'ultimo squillo è dell'Udinese con Molina, che non trova la porta.

Le scelte di partenza

Udinese (3-5-1-1): Padelli; Becao, Nuytinck, Benkovic; Soppy, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Pereyra; Deulofeu. A disposizione: Gasparini, Piana, Abankwah, Guessand, Cocetta, Ebosele, Lovric, Molina, Battistella, Jajalo, Nestorovski, Pafundi, Palumbo, Success. All. Sottil

Union Berlin (3-5-2): Ronnow; Jeackel, Knoche, Heintz; Ryerson, Schafer, Khedira, Haberer, Giesselmann; Becker, Siebatcheu. A disposizione: Busk, Oztunali, Maciejewski, Skarke, Dehl, Kemlein. All. Fischer