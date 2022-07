Udinese, Samardzic: "Da noi giovani di talento, con Sottil tutto ok"

LIENZ - Il talento tedesco, Lazar Samardzic, è stato intervistato ai microfoni di Udinese Tv dal ritito di Lienz in Austria. Queste le sue parole: "Mi sento molto bene dopo il problema che ho avuto. E' stata una grande emozione giocare con l'under 21 e debuttare con gol, davvero fantastico". Il giocatore austriaco ha spiegato quali sono i suoi obiettivi per la prossima stagionesi: "Mi aspetto di ritagliarmi più spazio quest'anno in bianconero, c'è tanta concorrenza a centrocampo ma mi alleno forte ogni giorno. Devo anche segnare più gol rispetto ai due dell'anno scorso: voglio farne il più possibile. Mi sento migliorato sotto ogni aspetto al mio secondo anno qui ma so che devo crescere ancora sotto il profilo della fisicità e della mentalità , aspetti su cui sto lavorando tanto". Samardzic ha espresso il suo punto di vista sull'arrivo di tanti giovani nell'Udinese: "Sì è vero, sono arrivati tanti giovani quest'anno, tutti di grande talento e c'è mister Sottil, un allenatore con cui mi trovo bene, vuole sempre che la squadra giochi al calcio. Il mio sogno? La Nazionale maggiore".