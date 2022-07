Udinese-Bayer Leverkusen 1-2. Non basta il rigore di Pereyra

ZELL AM SEE (AUSTRIA) - L'Udinese di Andrea Sottil cede al Bayer Leverkusen nel quarto test match della stagione. I bianconeri sono stati superati per 2-1 dai tedeschi, al termine di un match dove i friulani hanno dimostrato di essere all'altezza dei ben più quotati avversari. Doppio vantaggio delle aspirine con Tapsoba e Paulinho, con Pereyra che su rigore sigla il gol bianconero.