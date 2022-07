Udinese, non basta Benkovic: il Qatar vince 2-1

LIENZ - Ultimo test per l'Udinese di Sottil nel ritiro di Lienz. In Austria i friulani affrontano la nazionale del Qatar a porte chiuse. Nei primi quarantacinque minuti i friulani faticano a carburare e vanno sotto al 25' con Ali Almoez che timbra il cartellino dal dischetto (fallo di Masina). Pronta reazione dell'Udinese che, quattro minuti dopo, trova la rete del pareggio con il difensore croato Benkovic su cross da calcio d'angolo battuto da Samardzic. A cinque minuti dalla fine del primo tempo il Qatar torna in vantaggio con il gol trasformato da Homam Ahmed. Alla ripresa doppio super intervento di Silvestri su Khoukhi e Correia. L'estremo difensore bianconero tiene a galla i suoi con altre parate decisive. All'81 vicino al pareggio il Tucu Pereyra su imbeccata di Pussetto. Niente da fare, l'Udinese non riesce a trovare la seconda rete. Gli uomini di Sottil escono sconfitti nel test contro la Nazionale asiatica che parteciperà ai prossimi Mondiali da paese ospitante.