Udinese-Pafos 2-1: Samardzic e Success rimontano i ciprioti

LIENZ (Austria) - Ultima amichevole austriaca per l'Udinese di Sottil contro i ciprioti del Pafos. Il neo allenatore dei friulani propende per la linea verde sin dall'inizio, con i vari Abankwah, Guessand, Ebosele, Palumbo e il sedicenne Pafundi. Pereyra-Pussetto compongono il tandem d'attacco. Inizio di gara non semplice per l'Udinese, con Padelli già subito chiamato in causa nei primi minuti di gioco. Al 18' arriva il vantaggio dei ciprioti con la rete del capitano Jairo su preciso cross di Juninho. La reazione dell'Udinese tarda ad arrivare: la squadra di Sottil fa girare il pallone lentamente, mostrando ancora pesantezza nelle gambe e poco lucidità. Primo tempo di marca cipriota, con il Pafos che si è fatto preferire per gioco e intensità. Sotto ritmo l'Udinese. Alla ripresa prima occasione per i bianconeri con Pussetto, ma il suo colpo di testa viene parato da Micheal. Sottil fa entrare Nestorovski e Samardzic al posto di Pafundi e Pussetto. L'Udinese preme alla ricerca del pari che, dopo diverse occasioni mancate, arriva all'88' con il gol di Samardzic (sinistro dal limite dell'area di rigore). La rimonta si completa un minuto dopo con la rete di Success. Finisce dunque con una vittoria (2-1) l'ultimo test in terra austriaca per l'Udinese di Sottil.