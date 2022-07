Udinese, il cuore non basta: il Chelsea espugna la Dacia Arena 3-1

UDINE - Nel test di lusso contro il Chelsea, l'Udinese viene superato alla Dacia Arena per (3-1). Gli inglesi si fanno subito pericolosi e al 20' passano con un sinistro chirurgico di Kante che non da scampo a Silvestri. L'Udinese subisce il gioco, le accellerate e il tasso tecnico dei blues, con Silvestri chiamato a fare gli straordinari e sbarrare la strada ai quotati avversari. Il caldo si fa sentire, ma la squadra di Sottil ci prova con Deulofeu fermato in extremis dall'ex Napoli Koulibaly. Al 38' invece, un'imbucata di Jorginho manda Sterling a tu per tu col portiere dell'Udinese che para, ma sul rimpallo viene beffato: 0-2. I friulani non demordono e trovano il gol poco più tardi con Deulofeu che da due passi mette dentro una corta respinta di Mendy. La prima frazione si chiude con gli ospiti avanti 2-1. Il Chelsea parte forte nella ripresa facendosi pericoloso con Kante e Sterling, con quest'ultimo che sbaglia il gol del 3-1 di tacco, a porta sguarnita e prende il palo al 15' dopo una conclusione dalla distanza. L'Udinese è attento in fase difensiva, prova a spingere in cerca del pari, ma al minuto 44' Mount da due passi fa tris e manda tutti sotto la doccia.