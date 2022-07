Udinese, altra sconfitta con il Chelsea: 0-2 alla Dacia Arena

UDINE - Dopo l'ultima amichevole giocata ieri sera alla Dacia Arena e persa 3-1 contro il Chelsea di Tuchel, l'Udinese di Sottil ha affrontato nuovamente i Blues per una partita d'allenamento con le seconde linee a porte chiuse. Nei primi minuti i friulani si rendono più pericolosi degli avversari con un Sandi Lovric molto ispirato. Risponde il Chelsea con Conor Gallagher ma bravo Padelli a respingere in angolo. Gli inglesi premono alla ricerca del gol del vantaggio prima con Broja, su errore di Nehuen Perez, e poi con Ziyech. Nei minuti di recupero il Chelsea passa in vantaggio con Loftus-Cheek su precisa imbucata di Kovacic. Il secondo tempo inizia con i Blues ancora aggressivi e pericolosi. Al 54' raddoppio Chelsea con il rigore trasformato da Ziyech per il fallo di Abankwah su Loftus-Cheek. I Blues attaccano e collezionano diverse occasioni per firmare la terza rete. Ne finale buon giro palla dell'Udinese ma il Chelsea non rischia nulla. Si chiude con un altro successo dei Blues (0-2) il doppio confronto con gli uomini di Sottil.