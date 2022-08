Udinese, Sottil: "Punto guadagnato, ma il rosso a Perez mi lascia dubbi"

UDINE - Primo punto stagionale per l'Udinese che alla Dacia Arena fa (0-0) contro la Salernitana. Questo il commento a fine partita del tecnico bianconero, Andrea Sottil. "Un buon punto, guadagnato. C’è rammarico di un’espulsione molto discutibile. Con l'arbitro c’è un buon rapporto, mi ha spiegato che è stato un intervento pericoloso, magari con l’impeto della corsa ma secondo me ci poteva stare un giallo. Da lì la partita si è messa in salita. Chi è uscito lo ha fatto in maniera stremata. Chi è entrato ha dato tutto, siamo un gruppo con un gran spirito di appartenenza. Siamo soddisfatti anche se volevamo vincere. In inferiorità numerica ho cambiato sistema di gioco, ci siamo messi 4-3-2 con la squadra che ha coperto bene gli spazi. Abbiamo battuto numerosi calcio d’angoli e faccio i complimenti alla squadra. Riposeremo un giorno e poi penseremo al Monza"