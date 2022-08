Perez fermato per due turni, l'Udinese fa ricorso

UDINE - L'Udinese ha annunciato di aver presentato ricorso, con procedura d'urgenza, avverso le due giornate di squalifica comminate dal giudice sportivo della Lega Serie A a Nehuen Perez. Il difensore argentino era stato espulso nella gara di sabato contro la Salernitana, "per avere, al 49' pt, durante un'azione di gioco, senza conseguenze lesive, colpito da tergo un avversario con un calcio alla gamba, senza possibilità di giocare il pallone". Per i legali dell'Udinese, non c'era alcuna intenzione di fare del male all'avversario, ma l'unico intento era fermare il contropiede. Il ricorso mira a ridurre a una sola giornata la squalifica, potendo così utilizzare Perez per la gara casalinga del 31 agosto con la Fiorentina.