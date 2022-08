Udinese, Sottil: "Beto-Deulofeu, coppia d'attacco perfetta"

UDINE - Il tecnico dell'Udinese Andrea Sottil dopo la gara con la Fiorentina è intervenuto a Dazn: "Tante cose mi sono piaciute, a partire dall'aggressività, la capacità di imporre il ritmo e la fame di riconquistare il pallone. Devo fare complimenti, desideravamo dare continuità con una squadra forte come la Fiorentina. Credo che l'Udinese oggi abbiamo meritato, nella ripresa abbiamo gestito bene. Chi è entrato ha dato ritmo, bene così e sono felice per i ragazzi che hanno meritato di vincere - ha dichiarato - Beto e Deulofeu? Formano una coppia perfetta, ho 4 attaccanti con caratteristiche differenti. Mi fa piacere quando gli attaccanti segnano: così sono felici. Sono certo che anche i gol di Deulofeu arriveranno, ha giocato da leader vero, come Pereyra che si è sacrificato in un ruolo che da tempo non faceva. Sono contento dell'unione di squadra. Masina? Ha avuto una distorsione al ginocchio, siamo preoccupati perché va capita l'entità. Speriamo che non sia grave, è un ragazzo eccezionale che si è inserito benissimo. Emozione per la sfida con Riccardo? E' normale che sia così, è mio figlio. Per fortuna ha giocato solo 20', con rispetto per i suoi compagni che sono straordinari giocatori. Con lui ho scherzato su questo. Dove possiamo arrivare? Mi piace vivere in equilibrio, e così deve ragionare la squadra. Conosciamo la nostra forza, abbiamo grandi margini di miglioramento. Oggi abbiamo dato un bel segnale e siamo proiettati verso la Roma sapendo che arriverà un'altra squadra molto forte", conclude Sottil.