Udinese, Marino: "Avvio sorprendente. Scudetto? Non ci pensiamo"

UDINE - Pierpaolo Marino, direttore tecnico dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1. Nel dettaglio le sue parole: “Questo avvio è una sorpresa, chiaramente non accade tutti i giorni per una squadra come l’Udinese. Può essere prevedibile per altri club, non per noi. Scudetto? Noi non ci pensiamo, pensiamo partita per partita e capire con umiltà e voglia di stupire dove possiamo arrivare e neanche il ritorno in Europa è un obiettivo della stagione. Non dobbiamo stressare la squadra e l’ambiente. Abbiamo una formazione che lotterà senza regalare nulla a nessuno, ma non poniamo obiettivi di lungo termine".