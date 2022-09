Arslan, sorpresa amara: casa svaligiata mentre lui segnava all'Inter

UDINE - Prima la grande gioia per il gol del definitivo 3-1 segnato contro l'Inter , poi l'amarezza e la rabbia nello scoprire che mentre lui mandava in estasi i suoi tifosi alla 'Dacia Arena' alcuni ladri avevano fatto 'visita' nella sua abitazione.

Indagini in corso

Il furto è avvenuto all'ora di pranzo, nella villa del centrocampista dell'Udinese a Pagnacco (Udine), anche se la scoperta è arrivata soltanto nel tardo pomeriggio, quando il calciatore ha fatto rientro a casa dopo aver festeggiato con i compagni il successo sui nerazzurri (il quinto di fila in campionato per la sorprendete squadra di Sottil). Le indagini sono condotte dai carabinieri di Remanzacco e Feletto Umberto che stanno anche visionando le telecamere di sicurezza dell'abitazione. Il bottino è di circa 12 mila euro, tra monili in oro e due computer portatili. L'inventario della refurtiva è però ancora provvisorio.