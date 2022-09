Udinese, Pozzo esalta Sottil: "E' determinante"

UDINE - Dopo sette giornate di campionato, l'Udinese si trova ad una sola lunghezza dalla coppia di testa, formata da Napoli e Atalanta. I friulani hanno battuto Roma e Inter, e sono la sorpresa del campionato. Il patron Gianpaolo Pozzo esalta il lavoro del tecnico Sottil. "Mi hanno colpito di questa Udinese soprattutto la determinazione e la voglia di fare risultati. Ovviamente questo è nella natura dei giocatori, ma l'allenatore in questo è determinante. Ma direi che lo sono anche l'ambiente e lo staff. La squadra ha più o meno le stesse potenzialità dell'anno scorso, i nuovi giocatori sono stati scelti per costruire una squadra sempre più forte. Ci vuole ancora un po' di tempo perché i nuovi si adeguino al nuovo contesto e trovino la chimica giusta".

"Abbiamo piena fiducia in lui"

Ai microfoni della tv ufficiale del club, il patron friulano prosegue: "Quest'anno è cambiato il modo di gestire gli allenamenti e la mentalità, la squadra è stata ricettiva a questi messaggi - ha aggiunto Pozzo - Come sempre gran parte del merito è dell'allenatore che, se ha degli ottimi giocatori, può esprimere meglio i suoi concetti. Tutto parte dal condottiero". Sottil anche in corso d'opera "fa i cambi corretti, ma non sono io a esaltare queste caratteristiche, bensì i risultati. Noi abbiamo piena fiducia in lui".