L'Udinese ci prova: Silvestri chiama Cristiano Ronaldo!

UDINE - Non sono passate inosservate le parole di Cristiano Ronaldo che ha ribadito la sua volontà nel continuare ancora per altri anni la sua carriera. "Voglio essere presente ai Mondiali 2022 e agli Europei 2024 -ha detto l'attaccante dopo aver ricevuto il premio Quinas de Ouro come capocannoniere assegnato dalla Federazione Nazionale portoghese-. Mi sento motivato. Il mio viaggio non è ancora finito". Parole che sono finite sui social, riportate in un post da Dazn, dove c'è stato il commento del portiere dell'Udinese Silvestri che con un messaggio invita Cr7 a vestire la maglia dei friulani. Immancabile il simpatico commento del club bianconero che ha postato una emoticon con due occhi, pronti a monitorare l'evolversi della situazione.