UDINE - L'Udinese ha continuato nelle giornata odierna la preparazione della sfida di campionato contro il Verona, affrontando in amichevole presso il centro sportivo Bruseschi, la formazione del Chions, che milita in Eccellenza friulana. Per i ragazzi di Sottil vittoria col punteggio di 10-2 . Dopo un’autorete iniziale a segno per cinque volte Nestorovski, oltre a Lovric (doppietta), Arslan e Makengo. Per il Chions a segno De Anna e Stosic. Domani è in programma una seduta pomeridiana.