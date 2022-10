Udinese, tra exploit e futuro: “Altri giovani da lanciare”

UDINE - Di vittoria in vittoria, come cambia il campionato dell'Udinese? Otto gare con il miglior avvio della stagione nella storia del club, 19 punti conquistati, solo 5 lasciati per strada. Con questo ruolino di marcia la salvezza pare già quasi conquistata ad ottobre. Ma siamo a metà di quello che può essere considerato un mini ciclo di ancora 7 gare prima della pausa per i Mondiali. Guardando agli impegni futuri ci sono sicuramente trasferte toste contro Lazio e Napoli, mentre fra le mura amiche si parte dalla capolista Atalanta. Completa il quadro un trittico di sfide con avversari che sembrano alla portata: Torino, Cremonese, Lecce e Spezia. L'obiettivo dichiarato della società, ad inizio campionato, era quello di una salvezza tranquilla, con la speranza di finire nella parte sinistra della classifica. Ora può cambiare qualcosa? E' ancora presto per dirlo, adesso tutto funzionano alla perfezione e si vola sulle ali di un entusiasmo manifestato anche dai 1.000 tifosi in trasferta, seppur in quella più vicina dal capoluogo friulano, ma pur sempre di lunedì sera.