Udinese, Pozzo: "Scudetto? Siamo ambiziosi, se arriva non lo butto via"

"L'obiettivo è vincere il più possibile, come sempre, ma se arriva lo scudetto non lo butto via, sarebbe un traguardo incredibile, siamo ambiziosi e cerchiamo sempre di costruire squadre competitive. Dopo 9 partite convincenti possiamo dire che la squadre c'è e c'è anche un grande allenatore, abbiamo le potenzialità per disputare un ottimo campionato". Lo ha dichiarato Giampaolo Pozzo , storico patron dell' Udinese , a Rai Radio 1.

Le parole di Pozzo

La famiglia Pozzo è al timone dell'Udinese dal 1986 e del Watford dal 2012: "Una passione che i figli hanno ereditato, ma resta un hobby, almeno per noi. Siamo nel calcio da 37 anni con risultati da realtà provinciale. Si pensa sempre in grande ma non abbiamo le risorse di un club metropolitano. Eppure siamo in A da 27 anni di fila, in un campionato non facile e molto competitivo" ha spiegato Pozzo. Poi, su Sottil: "E' un grande tecnico che farà una carriera brillante. Non è stata una scelta casuale. Ha giocato tre anni a Udine, ne conoscevo la determinazione, il caratterere e la passione. C'è una chimica perfetta tra lui ed i giocatori. Il rinnovo? non ci saranno problemi".

Pozzo: "Mix di giovani e giocatori esperti"

Lo storico patron dei friulani ha poi aggiunto: "L'attuale formazione è una delle migliori, per il mix tra giovani e giocatori esperti. Però mi è difficile fare paragoni. In passato siamo stati in Europa, anche in Champions. Spero che questa rosa possa arrivare agli stessi risultati". In Udinese-Atalanta su 22 giocatori c'erano 18 stranieri in campo: "Abbiamo un settore giovanile tutto friulano, ma la selezione viene fatta a livello mondiale ed è difficile avere giocatori regionali in una realtà come la nostra" ha concluso Pozzo.